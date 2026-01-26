La miglior birra d’Italia è napoletana: Kbirr vince il premio “Best Italian Beer 2025”

Napoli entra ufficialmente nell’élite del beverage italiano e l’anno si apre con un risultato storico per il mondo della birra artigianale: Kbirr ha vinto il Tino d’Oro, conquistando il titolo di Miglior Birrificio d’Italia nell’ambito del Best Italian Beer 2025, uno dei concorsi più autorevoli del settore a livello nazionale. L’ennesimo orgoglio per la Campania che apre al meglio il suo 2026.

Napoli sul tetto d’Italia: Kbirr vince il premio di migliore birra

Non si tratta di un successo isolato. Il birrificio napoletano ha infatti dominato la competizione, imponendosi per qualità, continuità e versatilità produttiva. Oltre al riconoscimento principale, Kbirr ha ottenuto sei Luppoli d’Oro, ovvero il primo posto in altrettante categorie differenti, a conferma di una proposta capace di eccellere in stili diversi e di alto livello tecnico.

Tra le etichette premiate spicca anche la Natavota Red, che ha sfiorato il titolo di birra dell’anno, rafforzando ulteriormente il peso del risultato complessivo. Un palmarès che certifica la solidità del progetto e la crescita costante di un birrificio che ha saputo coniugare identità territoriale, ricerca e standard qualitativi elevati.

Il riconoscimento ottenuto al Best Italian Beer 2025 rappresenta un passaggio significativo non solo per Kbirr, ma per l’intero movimento brassicolo campano, sempre più protagonista sulla scena nazionale. Un risultato che ridisegna le gerarchie del settore e conferma come Napoli possa essere, oggi, uno dei punti di riferimento della birra artigianale italiana.