Lavori a Bagnoli, Manfredi snobba le proteste: “I cittadini capiranno”

Bagnoli, mentre continuano le proteste contro i lavori arriva la risposta del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Proteste contro i lavori a Bagnoli, Manfredi “liquida” i cittadini

Mentre a Bagnoli i residenti tornano in strada per bloccare i camion diretti ai cantieri, il sindaco Gaetano Manfredi sceglie le rassicurazioni a distanza e la retorica del “capiranno” per rispondere alle crescenti proteste contro il progetto di rigenerazione dell’area ex Italsider.

Ospite della trasmissione “Centro Direzionale” su Primativvu, Manfredi ha ribadito che gli interventi di bonifica e rigenerazione – sia a terra che in mare – sono “assolutamente sicuri” dal punto di vista ambientale e che “i cittadini capiranno” le scelte dell’amministrazione.

Una frase che, nella bocca di chi governa una città con decenni di promesse non mantenute su Bagnoli, suona più come un ammonimento che come una garanzia.

Decenni di promesse, Bagnoli è sfiduciata

Alcune notti fa, cittadini e attivisti hanno bloccato per ore i camion che trasportano materiali di cantiere, facendo sentire la loro voce in modo concreto e visibile. Il messaggio è chiaro e non si risolve nella prospettiva di un futuro “capito”: Bagnoli vuole essere ascoltata.

Per molti si tratta, invece, di un modello di sviluppo imposto dall’alto, legato a eventi come l’America’s Cup, che rischia di trasformare un pezzo di città storicamente fragile in territorio di profitti e sfruttamento, mentre le emergenze reali – inquinamento, bradisismo, lavoro instabile e rigenerazione urbana – restano in gran parte irrisolte.

La risposta di Manfredi, che accosta queste critiche a chi “per trent’anni non ha fatto nulla”, non stempera il dissenso, semmai lo alimenta.

Nel quartiere della periferia occidentale di Napoli la fiducia è franata, da un pezzo, sotto il peso di decenni di promesse mancate e di un presente che sembra voler tombare più che rigenerare.

La partita su Bagnoli non è chiusa, ma la sensazione diffusa è che il sindaco parli “alla” città invece di parlare “con la” città.