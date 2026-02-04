Chiude la Funicolare Centrale a Napoli: per quanto tempo e in quali giorni

L’Anm ha comunicato che la Funicolare Centrale di Napoli resterà temporaneamente chiusa al pubblico per consentire attività di monitoraggio e verifica dell’impianto.

Lo stop alla circolazione è previsto per due giorni, nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 febbraio 2026. La sospensione del servizio si rende necessaria per effettuare controlli tecnici programmati e operazioni di manutenzione, interventi ritenuti fondamentali per garantire elevati standard di sicurezza e la piena efficienza dell’infrastruttura, utilizzata quotidianamente da migliaia di cittadini e turisti.

Durante le giornate di chiusura, il personale tecnico sarà impegnato nelle attività di monitoraggio dell’impianto, con l’obiettivo di prevenire eventuali criticità e assicurare il regolare funzionamento del servizio nel lungo periodo.

L’azienda invita l’utenza a programmare con anticipo i propri spostamenti, utilizzando mezzi di trasporto alternativi durante il periodo di sospensione. Il servizio della Funicolare Centrale tornerà regolarmente attivo al termine degli interventi previsti.