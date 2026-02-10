Napoli, le piazze monumentali diventano isole ecologiche: installati 27 eco-compattatori

A Napoli installati 27 eco-compattatori, anche nelle piazze monumentali, in bella vista. Mentre i cittadini si chiedono come sia stato possibile farlo, evidentemente con le presunte autorizzazioni della Soprintendenza, sta di fatto che luoghi come Piazza Dante e Piazza Municipio sono di fatto diventate delle isole ecologiche, almeno in parte.

Eco-compattatori nelle piazze monumentali di Napoli

Strutture di colore blu, disarmoniche rispetto al contesto monumentale ed architettonico. Se l’iniziativa è lodevole, perché mira a riciclare più bottiglie di plastica anche sottraendola a cestini e marciapiedi – dove purtroppo vengono gettate da incivili – non può che lasciare perplessi la loro ubicazione. Sarebbe stato preferibile collocarli in punti più nascosti, ed invece a Piazza Dante ce lo ritroviamo adiacente all’ingresso della metropolitana, a Piazza Municipio invece a due passi dalla Fontana del Nettuno.

Ad ogni modo, gli eco-compattatori permettono a cittadini e turisti di avere premi e sconti in cambio del conferimento delle bottiglie in PET che abbiano ancora l’etichetta con il codice a barre integro e leggibile. Raggiunto un certo numero di bottiglie conferite la macchina rilascia un buono carteceo