Maxi-rissa in una partita di calcetto: in campo c’era anche Quagliarella. Un giovane in ospedale

Una maxi rissa in campo ha portato alla sospensione della finale della Naples League tra Napoli Creators e Borussia Dortmund. I gravi disordini si sono verificati nel finale del match disputato ieri, giovedì 12 febbraio, presso il Centro Sportivo Holly e Benji, a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Durante gli scontri un calciatore è rimasto ferito ed è stato trasportato fuori dal campo in barella, mentre la tensione degenerava coinvolgendo giocatori, panchine e pubblico.

L’episodio a Casalnuovo protagonista la Napoli Creators

La partita vedeva il Napoli Creators sotto nel punteggio per 5-4 a pochi minuti dalla conclusione. Nel corso di un’azione offensiva dei partenopei, dalla panchina avversaria sarebbe stato lanciato un pallone in campo, episodio che secondo diverse testimonianze avrebbe fatto da scintilla all’esplosione della tensione. In pochi istanti la situazione è precipitata, trasformandosi in una violenta rissa con scambi di colpi tra calciatori e membri delle due panchine.

Il caos non si è limitato al terreno di gioco. La tensione si è rapidamente estesa anche sugli spalti, con numerosi spettatori che avrebbero scavalcato le recinzioni invadendo il campo. Gli spalti si sono svuotati in pochi minuti, mentre decine di persone sarebbero rimaste coinvolte nei tafferugli. Momenti di grande paura sono stati documentati anche da diversi video diffusi sui social network, che mostrano scene concitate e attimi di panico durante la finale della Naples League.

Una serata nata come festa di sport e spettacolo si è così trasformata in un episodio di grave disordine. L’evento, organizzato al Centro Sportivo Holly e Benji, aveva registrato il tutto esaurito in meno di venti minuti grazie all’ingresso gratuito con prenotazione online. Tra i protagonisti in campo figurava anche Fabio Quagliarella, ex attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, tornato a giocare nella sua città con la maglia partenopea in un torneo amatoriale che avrebbe dovuto celebrare il calcio e la passione dei tifosi.