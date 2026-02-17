L’Azienda dei Colli rende noto che, assunta l’autorizzazione dei familiari per il tramite del loro legale, è stato istituito un bollettino medico che sarà diffuso con cadenza giornaliera, salvo diversa necessità.

Bimbo trapiantato con cuore danneggiato: il bollettino di oggi 17 febbraio 2026

Alle ore 15:30 del 17/02/2026 le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in data 23/12/2025 non presentano variazioni significative rispetto a quanto comunicato in precedenza. Le condizioni cliniche restano pertanto stabili, in un quadro di grave criticità e il bambino continua ad essere ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Il paziente permane dunque in lista trapianto fino a nuova valutazione.

Le strutture che ad ora hanno dato conferma di presenza all’Heart Team organizzato dall’Azienda Ospedaliera dei Colli per la tarda mattinata di domani sono: Azienda Ospedaliera Pediatrica Bambino Gesù di Roma (Professor Lorenzo Galletti e dottoressa Rachele Adorisio), Azienda Ospede Università Padova (Professor Giuseppe Toscano), ASST Papa Giovanni XXIII – Ospedale di Bergamo (Dottor Amedeo Terzi), Ospedale Regina Margherita di Torino (Professor Carlo Pace Napoleone).

La Direzione, nel ribadire il proprio impegno ad assicurare trasparenza e collaborazione con le autorità ispettive e giudiziarie, garantisce ogni supporto necessario alle determinazioni clinico – terapeutiche ed assistenziali assunte dai medici curanti nell’esclusivo interesse del paziente.