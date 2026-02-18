Napoli, la Funicolare chiude per 24 ore: quando e il motivo

Disagi in vista per gli utenti del trasporto pubblico a Napoli. ANM ha infatti comunicato che la Funicolare Montesanto resterà chiusa al pubblico per l’intera giornata di giovedì 19 febbraio.

Lo stop alla circolazione è dovuto allo svolgimento delle verifiche e prove annuali obbligatorie, che saranno effettuate dall’Ansfisa. Si tratta di controlli programmati e necessari per garantire gli standard di sicurezza dell’impianto.

Durante l’intera giornata non sarà quindi possibile usufruire del servizio, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità soprattutto per i pendolari che utilizzano quotidianamente il collegamento tra il Vomero e l’area di Montesanto.