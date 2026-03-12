Il Ministero della Cultura acquisterà il Teatro Sannazaro: “I lavori partiranno subito”
Mar 12, 2026 - Michele Massa
Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli
C’è già una svolta importante per il Teatro Sannazaro di Napoli, devastato dalle fiamme all’alba dello scorso 17 febbraio. Dopo settimane di preoccupazione per il futuro della storica struttura partenopea, arriva una notizia che riaccende la speranza: i locali del teatro verranno acquistati dal Ministero della Cultura.
L’obiettivo è chiaro: ridare vita al Sannazaro nel più breve tempo possibile, restituendo alla città uno dei suoi luoghi simbolo della cultura e dello spettacolo.
Ad annunciare l’intervento è stato direttamente il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha assicurato l’impegno delle istituzioni nel progetto di rinascita:
“Torneremo a farlo risplendere, e inoltre daremo continuità alla stagione teatrale, forse negli spazi di Palazzo Reale.”
Nel frattempo, proprio per non interrompere l’attività artistica, si sta valutando la possibilità di proseguire la stagione teatrale negli spazi di Palazzo Reale, in attesa che il teatro possa essere recuperato e riportato al suo antico splendore.
Una notizia che rappresenta un primo passo concreto verso la rinascita del Teatro Sannazaro, patrimonio culturale della città di Napoli e punto di riferimento per il teatro partenopeo.