A Bagnoli proiettato “il bacio” tra la Meloni e Manfredi: la protesta contro l’America’s Cup

Performance artistica questo pomeriggio a Bagnoli, dove sul muro dell’ex Italsider di Bagnoli, in via Coroglio, sono state proiettate le immagini del sindaco-commissario Gaetano Manfredi e della premier Giorgia Meloni ritratti in un bacio. L’immagine richiama il celebre dipinto che raffigura Leonid Brežnev ed Erich Honecker.

L’azione è stata realizzata dal muralista australiano Ineos, entrato in contatto con i comitati territoriali bagnolesi. L’artista ha spiegato di essersi interessato alla vicenda dell’organizzazione napoletana dell’America’s Cup in quanto marinaio amatore e di essere rimasto “colpito dalla vastità dell’intervento connesso alla manifestazione, calato dall’alto con il totale disaccordo della popolazione locale”.

Oltre a essere un artista visuale, Ineos è anche architetto e studioso delle trasformazioni urbane delle città del Mediterraneo. “Ho incontrato spesso in questi mesi gli attivisti della rete No America’s Cup – ha raccontato – e ho capito che l’operazione alla base di quest’edizione era poco trasparente. Mi hanno spiegato la comunione di intenti tra i leader di due partiti che in teoria dovrebbero essere avversari, e così mi è venuta l’idea del bacio tra il sindaco di Napoli e il capo del governo”.

Sullo stesso muro sono state proiettate anche altre immagini, tra cui la prima pagina del giornale murale di Liberi Edizioni, coordinato dal direttore Nicola Angrisano, con il titolo “Una colmata di menzogne”, e il poster “Morte della matematica napoletana”, riferimento – secondo gli organizzatori – ai numeri ritenuti poco attendibili diffusi dalla struttura commissariale e dal sindaco Manfredi sui lavori per il mantenimento della colmata.

Ineos aveva già dipinto in gran segreto il murale del bacio qualche giorno fa, ma l’opera era stata cancellata nel giro di poche ore. Per questo l’artista ha scelto questa volta la proiezione luminosa, “per questioni di sostenibilità e per evitare la censura”. L’australiano ha annunciato nuove azioni artistiche nelle prossime settimane e non esclude un intervento di stampo situazionista negli stessi cantieri dove sono in corso i lavori.