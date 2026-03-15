Accoltellato nella notte per una lite: 31enne in fin di vita a Napoli

Un uomo di 31 anni è in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato nella notte a piazzetta Montecalvario, nel quartiere Quartieri Spagnoli di Napoli. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove si trova attualmente ricoverata.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una lite scoppiata nella stessa piazza. Le circostanze esatte della vicenda sono ancora al vaglio degli investigatori.

La dinamica dell’aggressione è in fase di ricostruzione da parte degli agenti dei commissariati Dante e Decumani, che hanno avviato le indagini per risalire all’aggressore e chiarire le cause della lite che ha preceduto l’accoltellamento. Al momento non risultano fermi né comunicazioni ufficiali sull’identità di eventuali responsabili.