VIDEO/ Le immagini shock dell’incidente a Corso Garibaldi che ha ucciso due donne

Un terribile incidente stradale ha sconvolto la città di Napoli, dove due donne sono state travolte e uccise mentre attraversavano la strada su Corso Garibaldi. Le vittime sono Zhanna R., 58 anni, e Oxsaha K., 52 anni, entrambe originarie dell’Ucraina e arrivate in Italia alla ricerca di una vita migliore.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano gli ultimi istanti prima dell’impatto. Nel video si vedono le due donne attraversare la strada sottobraccio, con grande prudenza, quando improvvisamente una potente Mercedes sopraggiunge lungo la carreggiata e le travolge in pieno. L’impatto è violentissimo: le due donne vengono sbalzate in aria davanti agli occhi dei passanti, che assistono alla scena tra grida e incredulità.

Secondo quanto emerso, alla guida dell’auto c’era un imprenditore della zona vesuviana. Subito dopo l’incidente l’uomo avrebbe dichiarato di non aver visto le due donne e di non essersi accorto della loro presenza al centro della strada. Le immagini, però, mostrano l’auto procedere senza rallentare lungo corso Garibaldi, falciando le due pedoni prima di terminare la propria corsa contro alcune vetture parcheggiate.

L’uomo alla guida della Mercedes non sarebbe nuovo a episodi simili. In passato era già rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto tra Posillipo e Via Petrarca.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale. Le due donne, arrivate dall’Ucraina con la speranza di costruire una nuova vita lontano dalle difficoltà del loro Paese, hanno trovato la morte in modo improvviso e drammatico proprio sulle strade della città che le aveva accolte.