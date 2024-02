Da Roma Fiumicino a Pompei in meno di due ore con l’alta velocità

Come annunciato dal governo già lo scorso anno, a partire dal 2024 raggiungere Pompei da Roma sarà molto più semplice per i turisti in visita nella capitale, grazie a un nuova linea ferroviaria dell’alta velocità che permetterà di raggiungere i famosi scavi in pochissimo tempo. Questa linea, per cui sono stati messi a disposizione 35 milioni di euro, connetterà anche l’aeroporto di Roma Fiumicino, dove atterra anche la maggioranza dei voli internazionali. Una novità, questa, che darà sicuramente un forte slancio al turismo del nostro Paese.

L’alta velocità Roma-Pompei

L’idea di un treno ad alta velocità che collegasse Roma e Pompei non è recente: come discusso più volte dai vari partiti politici, il fatto che non ci fosse in Italia un treno in grado di connettere le due località è sempre stata considerata una grande pecca, una mancata opportunità per il turismo italiano. Con l’alta velocità, invece, Pompei potrà essere raggiunta da Roma in soli 107 minuti e il collegamento sarà attivo ogni terza domenica del mese.

Per quanto il progetto sia allettante, non mancano e non sono mancati dubbi e critiche: ciò che si teme, infatti, è che un collegamento di questo tipo possa generare un tipo di turismo mordi e fuggi, dovuto al fatto che il flusso di turisti potrebbe “saltare” la città di Napoli e visitare direttamente gli scavi. Nonostante ciò, è innegabile che un servizio simile possa rappresentare una grande opportunità per tutta la regione. Secondo le previsioni, il treno ad alta velocità dovrebbe partire la mattina da Roma intorno alle 08:53 e arrivare a Pompei alle 10:40, in meno di due ore. Da Pompei ripartirebbe invece la sera, alle 18:40, per poi arrivare a Termini alle 20:55, così da permettere ai turisti di avere un’intera giornata a disposizione. Decisamente più comodo, quindi, rispetto alle possibilità attuali, che prevedono che i turisti cambino treno a Napoli o a Salerno.

Il progetto dovrebbe andare in porto quest’anno, probabilmente entro la primavera, così da essere preparati e attrezzati per la stagione più turistica, ovvero quella estiva.

I collegamenti da Roma Termini

Un treno ad alta velocità di questo tipo non è solo un ottimo investimento per il turismo campano, ma anche un’ottima opportunità per i turisti che atterrano a Roma Fiumicino dal resto del Paese e dall’estero. Quello di Fiumicino è infatti uno degli aeroporti più frequentati e anche un ottimo punto di partenza per raggiungere Pompei e il resto d’Italia. In più, i voli che atterrano a Roma sono piuttosto semplici da trovare, oltre che convenienti, a prescindere dalla città di partenza. Soprattutto se si prenota per tempo, le piattaforme di comparazione possono essere di grande aiuto in questo: per esempio, volare a Roma con eDreams può essere un modo per trovare offerte convenienti, confrontare i voli e le compagnie disponibili o informarsi su ciò che è possibile fare in città.

L’aeroporto di Roma Fiumicino, tra l’altro, è anche ben collegato al centro città: i turisti che atterrano lì possono infatti raggiungere la capitale con gli appositi bus navetta, con il treno o, in alternativa, con un taxi. Tra i posti da non perdere in città ci sono sicuramente la Fontana di Trevi, il Colosseo, da visitare o da guardare dall’esterno di sera, quando è decisamente più suggestivo, ma anche Trastevere con i suoi locali e la Terrazza del Pincio. Una giornata può inoltre essere dedicata alla Città del Vaticano, così da riuscire a godersi le bellezze dei Musei Vaticani, della Cappella Sistina e della Basilica di San Pietro.

In sostanza, atterrare a Roma Fiumicino è un’ottima strategia sia per visitare la Campania e Pompei sia per raggiungere la capitale e il resto dell’Italia. Avere un paese dotato delle giuste infrastrutture è fondamentale per garantire flussi turistici costanti e per fare in modo che sempre più persone tornino a visitarlo. La nuova tratta ad alta velocità, che collegherà Roma a Pompei, non può che contribuire a questa importante trasformazione: avere la possibilità di raggiungere gli scavi archeologici senza dover cambiare treno a Napoli o Salerno, infatti, incentiverà un nuovo tipo di turismo e ciò non potrà che essere un vantaggio per l’Italia e la Campania tutta, al di là delle preoccupazioni di chi crede che questa novità possa generare un turismo mordi e fuggi.