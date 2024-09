Una lite per futili motivi, magari scurita da una parola di troppo. Improvvisamente spunta un coltello, ed ecco che una rissa tra ragazzini si trasforma in qualcosa di molto più pericoloso. È quanto accaduto quest’oggi a Pompei, presso l’istituto alberghiero in pieno centro cittadino, poco prima delle ore 13.

Pompei, tragedia sfiorata a scuola: lite tra 14enni finisce a coltellate

Due 14enni sono venuti alle mani, poi uno dei due ha cacciato un coltello ed ha ferito l’altro. Allertati dai presenti e dal personale della scuola, gli agenti del comando locale di polizia si sono immediatamente precipitati sul posto, individuando il presunto aggressore. Il minorenne è stato poi accompagnato al commissariato dalle forze dell’ordine, in attesa di ricevere disposizioni da parte del pm di turno presso la Procura per i Minorenni di Napoli.

Il coetaneo ferito è stato prontamente medicato dal personale del 118, arrivato in ambulanza subito dopo aver ricevuto la chiamata d’emergenza. Secondo le prime notizie, la vittima dell’accoltellamento avrebbe riportato solo ferite superficiali da arma da taglio, e non verserebbe in gravi condizioni né in pericolo di vita.

Un episodio che sottolinea ancora una volta la pericolosissima diffusione di lame all’interno dei circuiti adolescenziali, nonché la tendenza sempre più frequente ad utilizzarle in contesti di violenza.