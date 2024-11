Italo e l’amore per il Pompei: 1.300km in auto da solo per seguire la sua squadra del cuore

La storia di Italo e l'amore per il suo Pompei. Una domenica da 1300km per seguire la sua squadre del cuore a Ragusa

Quando l’amore per la propria squadra supera ogni confine. È la storia di Italo, tifoso del Pompei, squadra della provincia di Napoli che milita nel girone I di Serie D, uno dei più temuti del calcio dilettantistico. Un raggruppamento che vede squadre campane, siciliane e calabresi a confronto. A colpire tutti però ci ha pensato la storia di questo giovane ragazzo, che per seguire la sua squadra del cuore ha macinato 1300km in auto, in totale solitudine, per presenziare allo stadio Aldo Campo di Ragusa per sostenere i suoi beniamini.

Quando l’amore vale più dei kilometri, la storia di Italo e l’omaggio del Pompei

Non è stata sicuramente una partita indimenticabile sul campo, con le due squadre che non sono andate oltre uno blando 0-0 con pochissime occasioni da gol. L’impresa vera è però quella del giovane tifoso campano, il quale nonostante la solitudine ha deciso di farsi 1300km in macchina per essere presente nel settore ospiti dell’Aldo Campo a sostenere i suoi beniamini. Al termine dei novanta minuti l’omaggio è stato tutto per lui: sia i calciatori che lo staff tecnico della squadra del presidente Mango sono andati a salutare il tifoso, tra risate e chiacchiere il pomeriggio del giovane si è poi concluso con una traversata per ritornare nella sua Pompei. Questo il post pubblicato dalla società campana in merito:

“I miei amici non riuscivano a venire, ma io non posso mai mancare“. Pompei-Ragusa andata e ritorno, in auto. Da solo. 1300 chilometri in un giorno. Oltre ogni ostacolo e difficoltà, Italo era nel settore ospiti a sostenere la città e la maglia. Per noi l’amore anche di un solo uomo vale tutto l’universo: grazie Italo, guerriero pompeiano”.