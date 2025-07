Pompei, si spezza il braccio meccanico: due operai volano giù, gravi in ospedale

Questa mattina a Pompei, in viale Unità d’Italia, si è verificato un grave incidente sul lavoro: due operai sono precipitati da un cestello mobile mentre stavano eseguendo interventi per conto di un’azienda telefonica. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche. Uno è stato trasferito all’ospedale di Castellammare di Stabia, l’altro al Cardarelli di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, i due operai si trovavano all’interno del cestello quando il braccio meccanico del carrello elevatore si sarebbe improvvisamente rotto, provocando la caduta da diversi metri d’altezza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, guidati dal colonnello Gaetano Petrocelli, su delega della Procura di Torre Annunziata, insieme al personale del commissariato locale.

L’episodio arriva a soli tre giorni dalla tragedia del Rione Alto, dove tre operai hanno perso la vita in un altro drammatico incidente sul lavoro, riaccendendo l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei cantieri.