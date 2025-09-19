Vesuvio Live

Turista disperso a Pompei: ritrovato in autostrada il giorno dopo

Set 19, 2025 - Redazione Vesuviolive

Scavi Archeologi di Pompei di notte

Momenti di apprensione a Pompei per la scomparsa di un turista inglese di 79 anni. L’uomo, uscito da Piazza Esedra dopo la visita agli Scavi archeologici, aveva fatto perdere le proprie tracce, spingendo la moglie a denunciarne la scomparsa ai carabinieri di Sorrento, guidati dal luogotenente C.S. Tommaso Canino.

Il turista è stato successivamente rintracciato dalla Polizia Stradale di Angri lungo l’autostrada Napoli-Salerno, in evidente stato confusionale. La coppia si trova in Costiera sorrentina per una vacanza in Italia.

