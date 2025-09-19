Turista disperso a Pompei: ritrovato in autostrada il giorno dopo
Set 19, 2025 - Redazione Vesuviolive
Scavi Archeologi di Pompei di notte
Momenti di apprensione a Pompei per la scomparsa di un turista inglese di 79 anni. L’uomo, uscito da Piazza Esedra dopo la visita agli Scavi archeologici, aveva fatto perdere le proprie tracce, spingendo la moglie a denunciarne la scomparsa ai carabinieri di Sorrento, guidati dal luogotenente C.S. Tommaso Canino.
Il turista è stato successivamente rintracciato dalla Polizia Stradale di Angri lungo l’autostrada Napoli-Salerno, in evidente stato confusionale. La coppia si trova in Costiera sorrentina per una vacanza in Italia.