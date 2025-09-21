Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Disabile rapito e sequestrato in casa nel napoletano per “divertimento”: due arresti

Set 21, 2025 - Redazione Vesuviolive

Avevano segregato e perpetrato violenze inaudite su un disabile soltanto per diletto: i responsabili degli orrori sono stati arrestati dalla Polizia di Pompei.

Una violenza assurda su un disabile: due arresti

I terribili fatti risalgono all’agosto 2024: a Pompei, provincia di Napoli, si consuma un episodio di inaudita crudeltà nei confronti di una persona con disabilità.

Secondo le indagini della Polizia del commissariato di Pompei, la vittima – incapace di difendersi – sarebbe stata prelevata dalla strada, rannicchiata con la forza in un’auto, privata del cellulare e delle chiavi di casa, per poi essere trattenuta in casa di uno degli aggressori per circa due ore, subendo insulti, violenze fisiche e psicologiche.

Un vero e proprio sequestro, solo per “divertirsi”

All’interno dell’abitazione la situazione sarebbe divenuta ancora più grave: gli indagati avrebbero tappato la bocca alla vittima, messo un braccio attorno al collo per impedirle di chiedere aiuto, e – segno emblematico del disprezzo verso la sua condizione – l’avrebbero gettata in piscina nonostante non sapesse nuotare, costringendola a restarvi, anche mentre cercava di uscire urlando per la paura e la mancanza d’aria.

L’atto di violenza non si ferma lì: la vittima presentava lesioni in varie parti del corpo, segno delle sevizie inflitte. Al termine di quel calvario, i due responsabili l’hanno abbandonata in un fondo agricolo.

Reati aggravati dai futili motivi: due arresti

I reati contestati sono gravissimi: sequestro di persona e lesioni personali. Secondo la Procura di Torre Annunziata, gli accusati hanno agito “per motivi abietti e futili, all’esclusivo fine di diletto”, approfittando della minorata capacità difensiva della vittima.

La svolta è arrivata solo ora: su richiesta della Procura, il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati. Uno di loro già si trovava detenuto per altro procedimento penale, e la misura è stata notificata direttamente. Un piccolo segnale di giustizia verso un’atto di inutile, assurda, violentissima ed inspiegabile ingiustizia.

Tag
arrestidisabiliviolenza
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI