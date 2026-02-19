UFFICIALE/ Pompei, per la Supplica di maggio arriverà Papa Leone XIV

Il Papa farà visita a Pompei nel primo anniversario della sua elezione, l’8 Maggio 2026, in occasione della tradizionale Supplica. Dopo 15 giorni tornerà in Campania per andare ad Acerra.

Il Papa a Pompei il prossimo 8 Maggio

A quasi un anno dall’elezione al soglio pontificio, il pontificato di Leone XIV guarda già a uno dei luoghi simbolo della fede e dell’identità campana: Pompei.

Per celebrare questa prima tappa del suo ministero, infatti, il Santo Padre terrà un viaggio proprio nella città mariana, in una data altamente evocativa come l’8 maggio, giorno della Supplica alla Madonna del Rosario. È arrivato oggi, infatti, la conferma dell’indiscrezione fatta trapelare ieri da ANSA.

Appena eletto, l’8 maggio dello scorso anno il Pontefice aveva detto: “Oggi è il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra madre”.

Tappa anche ad Acerra, nella Terra dei fuochi

Non è solo l’anniversario che ricade in una data simbolo della cristianità e delle ricorrenze mariane a legare Prevost a Pompei. Da non dimenticare anche il fatto che tra i primi santi proclamati da Leone XIV, c’è stato, lo scorso 19 ottobre, anche Bartolo Longo, laico, fondatore proprio del santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Inoltre, lo spirito di continuità del pontefice statunitense nei confronti del percorso intrapreso dal predecessore Bergoglio suggeriscono anche una viva attenzione alla tutela della Terra e dell’ambiente inteso come casa comune e dono di Dio.

Tale visione avrebbe motivato anche il passaggio del Pontefice presso la Diocesi di Acerra: una tappa già calendarizzata da Papa Francesco per il maggio del 2020, poi annullata per l’emergenza Covid e mai più recuperata.

Pompei, centro di solidarietà e fede nel percorso del Pontefice

In questo scenario, Pompei diventera una tappa dal forte impatto simbolico: non solo per la centralità del Santuario nella devozione mariana, ma anche per ciò che rappresenta in termini di accoglienza, solidarietà e impegno sociale.

L’8 maggio, con il rito della Supplica che richiama migliaia di persone, sarà una giornata storica per l’intera regione, capace di coniugare spiritualità, partecipazione popolare e attenzione mediatica internazionale.