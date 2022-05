Choc a Portici. Nel porto del Granatello un 49enne di Ercolano, poco dopo le 17:30, si è suicidato. A riportare la notizia è ilmattino.it, con un articolo a firma di Carla Cataldo.

Portici, 49enne si è suicidato al Granatello

Si sarebbe lanciato nelle acque del porto con la sua auto. A dare l’allarme sono stati i pescatori che si trovavano al momento nel porto del Granatello.

La capitaneria di porto e gli agenti della polizia municipale sono intervenuti subito, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ora sono in corso le operazioni di recupero dell’autovettura. Sotto choc i passanti che hanno assistito alla tragedia.