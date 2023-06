Emanuele Filiberto, le mani sul Sud: acquista il Portici Calcio dopo Savoia e Real Aversa

Emanuele Filiberto di Savoia rileva il Portici Calcio. Dopo essere diventato proprietario del Savoia e della Real Aversa, che militano entrambe in Eccellenza, il nipote dell’ultimo Re d’Italia con la sua Casa Reale Holding Spa acquisisce una terza squadra della provincia di Napoli.

Il club, che milita in Serie D da sei anni consecutivi, nei giorni scorsi aveva comunicato le proprie difficoltà: “con un bilancio che sfiora i 450.000 l’anno, con un autofinanziamento che copriva circa l’80% dei costi, gran parte sostenuti dai sacrifici enormi di Pasquale Noia, e con l’unico significativo supporto di uno sponsor esterno porticese Fabio Telese, a cui va il nostro personale ringraziamento, non era difficile ipotizzare una crescente difficoltà per sostenere il calcio a Portici”.

L’annunciata cessione a “un gruppo di imprenditori” è stata dunque ufficializzata: “Il Portici giocherà a Portici e continuerà la sua storia. I progetti e gli obiettivi calcistici saranno più ambiziosi”.

Nell’ultima stagione il Portici si è classificato al 12° posto nel girone G di Serie D, conquistando la salvezza all’ultima giornata di campionato nonostante la sconfitta subita contro l’Atletico Uri, in virtù della contemporanea vittoria dell’Arzachena contro l’Ilvamaddalena quartultima in classifica.

Emanuele Filiberto di Savoia acquista il Portici, il comunicato ufficiale

“La Casa Reale Holding SpA ha rilevato l’intero capitale sociale del Portici calcio, società iscritta al campionato di Serie D e appartenente ad una città tra le più prestigiose ed appassionate della provincia di Napoli. Un’ulteriore operazione fatta per la salvaguardia del titolo sportivo di un club. In precedenza sostenuto esclusivamente da due imprenditori locali, Pasquale Noia e Lorenzo Ragosta. Il nostro intento è di allestire una squadra competitiva, certi del grande sostegno da parte dei tifosi e dell’intera città. A breve vi sarà comunicata una data per spiegare il progetto alla stampa”.