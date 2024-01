Portici, minaccia i genitori tutti i giorni per avere denaro e comprare la droga

Un uomo di 31 anni di Portici è stato arrestato dai carabinieri perché minacciava i genitori per avere denaro. I militari della locale stazione lo hanno colto in flagrante e sono intervenuti poco prima che reagisse in maniera violenta al diniego del padre e della madre, ormai esausti per una condotta che andava avanti da molto tempo.

Il ragazzo, tossicodipendente, chiedeva denaro ai genitori quotidianamente: le richieste variavano dai 20 ai 100 euro ed erano spesso accompagnate da minacce. Grazie alla collaborazione delle vittime, i carabinieri sono stati in grado di cogliere in flagranza il 31enne mentre chiedeva qualche banconota per comprare droga.

I militari sono intervenuti subito dopo la consegna del denaro e poco prima che l’uomo reagisse in modo violento. È finito in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio.