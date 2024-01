FOTO/ Rinasce il Granatello, l’ex stabilimento Montecatini sarà riqualificato: come sarà

Sarà riqualificato l’ex stabilimento Montecatini al porto del Granatello, rendendo ancor più suggestiva la passeggiata vista mare che caratterizza una delle aree più frequentate di Portici. Ad annunciarlo è il sindaco Enzo Cuomo.

Granatello Portici, rinasce ex stabilimento Montecatini: come sarà

Dopo i primi interventi finalizzati alla realizzazione del Waterfront accessibile dal Viale Camaggio, confluiti nell’apertura del primo tratto del nuovo lungomare e la spiaggia Cirotto, sarà l’area a ridosso del porto del Granatello a cambiare volto, come annunciato dal primo cittadino di Portici.

“Miglioramento strutturale, rifunzionalizzazione architettonica e impiantistica, efficientamento energetico e risistemazione delle aree esterne: sono le direttive con le quali avverrà l’atteso recupero della palazzina Ex Montecatini al porto del Granatello“ – ha scritto Cuomo sui social.

“Gli interventi per la struttura sono infatti stati ammessi ai fondi del Pnrr, impiegati in questo caso per la valorizzazione dell’intera area interna ed esterna dell’edificio. La cifra stimata per il progetto è di un milione e duecentomila euro: una risorsa importante che consentirà la dotazione di una struttura rimodernata secondo le attuali normative, risolvendo infine anche la spiacevole visione di un edificio fatiscente e abbandonato”.

Al momento non è stata ancora stabilita la destinazione d’uso dei locali ma il sindaco ha già anticipato alcune caratteristiche strutturali degli interventi che saranno avviati: “Partendo dall’esterno ci saranno delle nuove aree verdi e pavimentate per accesso carrabile, poi in un’ottica di città sempre più inclusiva, sono stati previsti sia lavori di abbattimento di barriere architettoniche che rendevano impossibile la fruizione di alcune parti della struttura, sia di realizzazione di un impianto ascensore che ne semplificherà l’utilizzo”.

“Un intervento che ci restituirà in termini di estetica un fortissimo impatto visivo proprio in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città. Non solo, la riqualificazione della struttura consoliderà anche la tendenza positiva di quell’area che negli ultimi anni ha esercitato un notevole richiamo come luogo di ritrovo e sito turistico”.

“Immaginandolo al futuro, il porto del Granatello con le sue già molteplici attrattive nonché risorse scientifiche, come il centro Enea, completerà quell’idea di città a vocazione turistica assieme al Waterfront. Un traguardo che vede ancora una volta protagonisti i consiglieri di maggioranza che hanno approvato al tempo le varie fasi dell’iter progettuale con l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Iacone ed i dirigenti Gennaro Penna, con tutto l’UTC, e Maurizio Longo, con ufficio gare che dovranno seguirne l’evoluzione”.