VIDEO/ A Portici “Nemo Track”: una macchina che pulisce 6000 mq di spiaggia all’ora

La macchina Nemo Track per pulire le spiagge della città di Portici. Il macchinario è stato acquistato dall’amministrazione comunale porticese per assicurare la pulizia degli arenili della città, e presentato attraverso un video sui social dal sindaco, Enzo Cuomo, e l’assessore all’ambiente, Florinda Verde.

Portici si prepara per l’estate: ecco Nemo Track per pulire le spiagge

È stato lo stesso primo cittadino a provarla, seppure sulla strada, a causa di una giornata piovosache certamente non consentiva di adoperarla sulla sabbia. “Ci stiamo organizzando per la prossima estate – spiega Enzo Cuomo – L’ufficio ambiente, in particolare il nostro Carlo Denza, su impulso della Giunta e dei Consiglieri Comunali di maggioranza, ha scelto una pulisci-spiaggia davvero all’avanguardia. La “Nemo track”, ieri provata anche da me, ci dovrebbe garantire una ulteriore ottimizzazione dei servizi di pulizia delle spiagge con un ritmo-lavorazione di 6000mq all’ora”. Il sindaco raccomanda: le spiagge vanno tenute pulite dai cittadini, per quello che resta ci pensa Nemo Track.

Un altro passo verso un’esperienza ottima di balneabilità

Un altro importante tassello verso una balneabilità concepita come esperienza quanto più positiva possibile, a Portici. Lo scorso anno ha suscitato grandi apprezzamenti l’apertura della spiaggia di Cirotto, con un parcheggio per 250 auto, totalmente gratuita e libera, con docce e bagni gratis. D’altra parte i tempi impongono finalmente la restituzione del litorale vesuviano ai cittadini dell’area e non solo. Un programma di Gori, Eic e Regione Campania mira infatti alla piena balneabilità di tutta la costa da Castellammare di Stabia a San Giovanni a Teduccio, attualmente interessata da forte inquinamento in alcuni punti: foce del Sarno e San Giovanni in primis. La qualità del mare è invece buona o ottima nella parte centrale da Torre del Greco a Portici, secondo i rilievi periodici di Arpac, ed è destinata a migliorare sempre di più.