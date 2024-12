Concorso al Comune di Portici, assunzioni a tempo indeterminato: il bando

Il Comune di Portici ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.5 posti, a tempo indeterminato, di Istruttori Amministrativi Area degli Istruttori. Sul sito ufficiale si trova l’annuncio completo, di cui riportiamo le parti essenziali.

Concorso al Comune di Portici: assunzioni a tempo indeterminato

Il concorso al Comune di Portici è orientato all’assunzione di 5 figure di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato. Nel bando si dispone:

1) di indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti, a tempo indeterminato e pieno, di Istruttore Amministrativo, Area degli Istruttori, di cui n. 1 riservato in favore dei militari volontari congedati ai sensi artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 e s.m.i. e n.1 riservato a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.lgs. n. 40/2017, come modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con legge n. 74/2023;

2) di approvare il bando di concorso relativo al concorso di cui al punto 1), riportato in allegato sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) di precisare che si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi componenti;

4) di nominare quale responsabile del procedimento la dipendente Cirillo Roberta;

5) di pubblicare il bando di cui al punto 2, in versione integrale, per n.30 giorni consecutivi sul sito del Comune di Portici (www.comune.portici.na.it) nella sezione “Bandi, Avvisi di gara e Concorsi”, all’Albo Pretorio on line e nel Portale unico del reclutamento (InPA);

6) di riservarsi di modificare, prorogare, sospendere o revocare il bando di cui al punto 2, qualora se ne rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o di autotutela.

DETERMINA_GEN_1498_Approvazione schema di bando