Chi era Sara, morta al suo addio al nubilato: sabato doveva sposarsi, lascia una bimba

Aveva 37 anni Sara Ceccantini, la giovane mamma di Arezzo morta sull’isola greca di Mykonos dove si trovava in compagnia delle amiche per festeggiare il suo addio al nubilato.

Morta all’addio al nubilato a Mykonos: Sara aveva 37 anni

Stando a quanto emerso, la 37enne sarebbe rimasta vittima di un grave incidente avvenuto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno. Sara si trovava in auto con le sue amiche quando la vettura si sarebbe scontrata con un’altra automobile.

Di qui la corsa all’ospedale di Syros dove, nonostante il ricovero d’urgenza in terapia intensiva, Sara è deceduta. Anche una delle amiche che si trovava con lei è stata ricoverata in gravi condizioni ma pare non sia in pericolo di vita.

La 37enne lavorava negli uffici amministrativi di Prada, nello stabilimento di Valvigna, dove era molto conosciuta e stimata. Aveva una bambina di 3 anni e il prossimo sabato sarebbe convolata a nozze con il suo Luca.

“La nostra comunità è sconvolta dalla tragica scomparsa di Sara Ceccantini, vittima di un incidente stradale avvenuto in Grecia a pochi giorni dal suo matrimonio. Una notizia che ha suscitato sgomento e dolore in tutto il Valdarno” – si legge nella nota diffusa dal Comune di San Giovanni Valdarno.

“Sara era una giovane donna, professionista stimata e apprezzata. Sabato avrebbe dovuto sposare Luca Bugialli, il cui padre ha un’attività in via Lavagnini a San Giovanni. L’intera comunità di San Giovanni Valdarno si stringe con affetto e vicinanza attorno alla famiglia di Sara, alla sua bambina di pochi anni, a Luca e a tutti i loro cari, condividendo un dolore che ha profondamente segnato il nostro territorio. A nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza, esprimiamo le più sentite condoglianze e il nostro sincero cordoglio”.