A Portici nasce BNI Aristoi: la rivoluzione del business networking nell’area vesuviana

Portici si prepara ad accogliere un evento destinato a rivoluzionare il panorama del business networking nell’area vesuviana. Mercoledì 22 gennaio 2025, nella suggestiva Villa Fernandes, verrà ufficialmente inaugurato il Capitolo BNI Aristoi, un nuovo gruppo di Business Network International pensato per imprenditori e liberi professionisti del territorio.

BNI Aristoi a Portici

BNI, la più grande e affermata organizzazione mondiale di business networking, è attiva da 40 anni in 76 Paesi, con oltre 337.000 membri e più di 300 settori professionali rappresentati. La sua filosofia “Givers Gain” (“Chi dà, riceve”) ispira professionisti e imprenditori a costruire connessioni genuine, favorendo opportunità di crescita reciproca.

Il nome del Capitolo, “Aristoi”, affonda le radici nel greco antico e significa “i migliori”, non per fama o ricchezza, ma per il coraggio e l’integrità che guidano le loro azioni. Questo nuovo gruppo rappresenta un’occasione unica per creare una rete di eccellenza locale, dove imprenditori e professionisti possono collaborare senza competizione interna: ogni membro, infatti, rappresenta esclusivamente una specializzazione professionale.

Lancio BNI Aristoi Portici

Il programma della serata

L’evento si aprirà alle 20:00 con una parte istituzionale che vedrà gli interventi di:

Francesco Cacciapuoti – Executive Director

Giusi Pezzella – Area Director

Anna Canale – Assistant Director

Rosanna Cozzuto – Presidente Capitolo Aristoi

Parteciperanno inoltre i Sindaci:

Vincenzo Cuomo – Sindaco di Portici

Giorgio Zinno – Sindaco di San Giorgio a Cremano

Giuseppe Panico – Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio

Dalle 21:15 i partecipanti saranno coinvolti in tavoli di lavoro per favorire il confronto diretto e la creazione di nuove collaborazioni. La serata proseguirà con un buffet e intrattenimento.

“Far parte di BNI Aristoi significa entrare in un sistema di referral marketing strutturato, progettato per incrementare le vendite e acquisire nuovi clienti attraverso le referenze – ha dichiarato Anna Canale – Aderire a questa rete offre l’opportunità di crescere come professionisti, ampliando il proprio raggio d’azione grazie alla collaborazione con altri imprenditori”.

Questo incontro rappresenta un momento storico per Portici e le zone vesuviane, dove il networking diventa un motore di sviluppo economico e culturale. La partecipazione dei Sindaci testimonia l’importanza di questa iniziativa, che ambisce a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale.