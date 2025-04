SSC Napoli, Mazzocchi: “Dormivo con il giubbino, non avevo neanche i soldi per un gelato”

Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli, ha recentemente condiviso la sua toccante storia personale in un’intervista rilasciata al format “Drive&Talk”, diffusa sui canali social ufficiali del club.

Nel corso della conversazione, Mazzocchi ha raccontato le difficoltà economiche affrontate durante i primi anni della sua carriera calcistica, quando, lontano da casa e senza risorse, si trovava costretto a dormire con il giubbino addosso per riscaldarsi.

Ha anche ricordato episodi in cui fingeva mal di testa per evitare di uscire con gli amici, non potendosi permettere nemmeno un gelato.​

Oggi, Mazzocchi gioca nella squadra del cuore, contribuendo alla corsa del Napoli verso il quarto scudetto.

Nonostante il successo raggiunto, mantiene viva la consapevolezza delle sue origini e dei sacrifici compiuti, affermando: “Quando diventi agiato pensi da dove sei partito e ti torna la fame”. La sua storia rappresenta un esempio di determinazione e resilienza, ispirando molti giovani che inseguono i propri sogni nonostante le difficoltà.​