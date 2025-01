Grande successo per il lancio di BNI Aristoi a Portici: una nuova era per il networking vesuviano. Il plauso delle istituzioni locali

Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo l’evento di lancio del Capitolo BNI Aristoi, che si è tenuto mercoledì 22 gennaio 2025 nella suggestiva cornice di Villa Fernandes a Portici.

Un appuntamento che ha segnato l’inizio di un percorso innovativo per il networking imprenditoriale nel territorio vesuviano.

L’evento si è aperto con gli interventi di figure chiave del panorama BNI come quello di Giusi Pezzella (Area Director di BNI la quale ha portato i saluti anche dell’Executive Director, Francesco Cacciapuoti), illustrando la realtà di BNI, i grandi successi raggiunti in pochi anni, il duro lavoro ma soprattutto la scommessa vinta di portare la cultura del networking a Napoli.

Anna Canale, Assistant Director ha poi introdotto il capitolo di Portici di cui è la responsabile, seguita da Rosanna Cozzuto, Presidente Capitolo Aristoi ed Antonio Capece, direttore di Villa Fernandes di Portici. Tanti i momenti che hanno emozionato la sala sulle attività svolte anche nel sociale, e non è un caso che questo evento si sia svolto in una Villa confiscata alla Camorra ed orgoglio porticese.

La serata ha visto la partecipazione di Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici, che ha sottolineato: “Fare rete sul territorio è fondamentale per creare opportunità di crescita e sviluppo economico.

Ringrazio BNI per aver scelto Portici come punto di partenza per il percorso di networking nelle zone vesuviane, portando un valore aggiunto alla nostra comunità di imprenditori e professionisti”.

Interessanti anche gli interventi del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, e del sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico, i quali hanno sottolineato quanto i comuni vesuviani già facciano networking tra loro per facilitare gli interventi sul territorio, condividendo le esperienze, e quanto sia giusto che questo venga svolto anche da imprenditori e professionisti, grazie a sistemi di networking come quello di BNI.

Nel corso della serata sono intervenuti, tra gli altri, l’avvocato Giovanni Reppucci e il dottor Pierluca Marino, membri di BNI da diversi anni, i quali hanno condiviso la loro esperienza, sottolineando l’importanza di restare e investire sul territorio sfruttando al meglio le reti di relazioni nella realtà di BNI.

Verso la fine della serata, dopo una presentazione molto originale dei membri iscritti al BNi ARISTOI i quali in pochi secondi sono stati in grado di spiegare la loro realtà, Carminuccia Marcarelli ha intrattenuto gli ospiti con una coinvolgente introduzione allo Yoga della Risata, regalando un momento di leggerezza e benessere per i partecipanti.

Prima del buffet conclusivo, si è svolto il tradizionale momento dei tavoli di lavoro, un’occasione preziosa per spiegare nel dettaglio cos’è BNI (ma soprattutto le eccellenze territoriali che vi compongono), e come il suo sistema di referral marketing può trasformare le opportunità di business per imprenditori e professionisti.

L’evento ha rappresentato un punto di svolta per il networking imprenditoriale nelle zone vesuviane, gettando le basi per una rete solida e inclusiva. La partecipazione attiva dei Sindaci e degli ospiti ha evidenziato l’importanza di collaborare per valorizzare il territorio e creare nuove opportunità di sviluppo.