Portici, perseguita la ex compagna ed aggredisce gli agenti: arrestato 51enne

Perseguita l’ex compagna ed oppone resistenza agli agenti intervenuti: succede a Portici, nel napoletano. Il protagonista, un 51enne che è stato poi arrestato.

A Portici, si è consumato l’ennesimo episodio che riporta le vittime di violenza al centro dell’attenzione. Un 51enne – con precedenti di polizia secondo la ricostruzione degli agenti – è stato arrestato dopo aver perseguitato la sua ex e aggredito gli operatori intervenuti sul posto.

Stando a quanto riportato da ANSA.it, l’intervento sarebbe scattato su segnalazione della sala operativa del Commissariato Portici-Ercolano, allertata dalla richiesta d’aiuto di una donna vittima di minacce.

Insulti e violenza contro i poliziotti, l’uomo sarebbe già noto alle forze dell’ordine

Gli agenti hanno raggiunto subito la zona, rintracciando l’uomo mentre era in sella a una bici elettrica. Nel tentativo di fermarlo, si è scagliato contro di loro con frasi intimidatorie e violenza fisica, prima di essere bloccato.

La sua ex compagna avrebbe raccontato agli agenti che quanto accaduto non è stato un episodio isolato: già in altre occasioni avrebbe minacciato e aggredito verbalmente la donna. A questo si aggiunge che alla base del fermo figurano accuse gravi, tra cui atti persecutori, minaccia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Si tratta di una dinamica dolorosa quanto purtroppo frequente, in cui la linea tra realtà sentimentale e minaccia reale si fa sottilissima. Un promemoria su quanto sia urgente e necessario rafforzare i meccanismi di protezione, offrendo alle vittime strumenti tempestivi per chiedere aiuto e mettere fine a situazioni cariche di ansia e paura, oltre che strumenti diffusi di supporto psicologico sia alle potenziali vittime che per prevenire le eventuali cause.