A Villa Mascolo la piccola Oktoberfest di Portici tra cibo, birre artigianali e musica live

Tre giorni dedicati alla birra artigianale nella cornice di Villa Mascolo a Portici: una bevanda per il piacere di stare insieme consapevolmente che in questa occasione servirà anche per finanziare borse di studio.

Fermenti Reali: a Portici la festa della birra artigianale

Portici si prepara a brindare con gusto e convivialità: da venerdì 10 ottobre 2025 prende il via la terza edizione di “Fermenti Reali”, la rassegna dedicata alla birra artigianale che trasformerà per tre giorni il Parco di Villa Mascolo in un vivace villaggio del gusto e della musica.

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale di Portici, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, paesaggistico e culturale della città, rafforzando al tempo stesso la sua vocazione turistica e la capacità di attrarre pubblico anche da fuori provincia.

Ein prosit ai piedi del Vesuvio: “È la nostra piccola Oktoberfest”

“Siamo giunti alla terza edizione di “Fermenti Reali”, il nostro Oktoberfest come spesso dice il nostro sindaco, ed è proprio sua l’intuizione di utilizzare il Parco di Villa Mascolo per la realizzazione della manifestazione” racconta il consigliere Dario Formicola, ideatore dell’evento.

“Lo scorso anno abbiamo avuto un’enorme partecipazione e risposta da parte della nostra città ma anche di persone venute da fuori che hanno apprezzato l’idea e le birre artigianali campane. Quest’anno avremo la partecipazione di due nuovi birrifici artigianali campani, uno di questi da Benevento, e di tre diversi eventi musicali”.

“Fermenti Reali” è dunque molto più di una festa della birra: è un’occasione di socialità e consumo responsabile, come sottolinea il sindaco Enzo Cuomo, che ha condiviso e sostenuto il progetto proposto dai consiglieri Formicola e Maria Rosaria Cirillo. “Riteniamo che dopo aver valorizzato durante la bella stagione il Parco a Mare di Portici, adesso sia giunto il momento di spostare il baricentro in altre aree della città, affinché ci sia uno sviluppo omogeno che possa far risaltare ogni zona del territorio, con le sue peculiarità”.

I brindisi “pagano” le borse di studio

Alla componente festiva si affianca anche un risvolto educativo e solidale. “Parte del ricavato della festa della birra sarà destinato a borse di studio per studenti porticesi che scriveranno un elaborato sul patrimonio storico-culturale della nostra città” spiega l’assessore all’Istruzione Luca Manzo, evidenziando come l’iniziativa voglia essere “un momento di aggregazione e intrattenimento che valorizzi la nostra comunità”.

Non mancherà l’attenzione al rispetto dell’ambiente e all’inclusione, anche degli amici a quattro zampe. “L’iniziativa si inserisce pienamente nella visione dell’Amministrazione comunale di promozione dei prodotti tipici del territorio e a km 0. Come in tutti gli eventi e spazi pubblici di Portici – precisa l’assessore Florinda Verde – anche in questa occasione i cani sono ben accetti, purché al guinzaglio e con il kit per la raccolta delle deiezioni. Per offrire un momento di svago anche ai nostri amici a quattro zampe, grazie alla collaborazione con Abeta Onlus, sabato e domenica la dog area di Villa Mascolo sarà eccezionalmente aperta anche dalle ore 19:00 alle ore 21:00”.

A chiudere è l’assessore Flavia Gaudino, che riassume perfettamente lo spirito della manifestazione: “Fermenti Reali è molto più di una semplice festa: è un’occasione per valorizzare le nostre attività produttive, per dare spazio ai birrifici artigianali, al buon cibo, alla musica dal vivo e soprattutto al piacere di stare insieme in un clima sereno e accogliente; credo eventi come questo siano fondamentali per far crescere il nostro territorio perché generano economia, turismo e senso di comunità”.

Fermenti Reali: come funziona l’evento

Fermenti Reali si terrà per tre sere, dal 10 al 12 ottobre 2025 nel parco di Villa Mascolo a Portici, in via Cristoforo Colombo.

L’ingresso ha un costo complessivo di 10 euro a persona, dei quali 8 saranno restituiti sotto forma di token, cioè “gettoni” da utilizzare all’interno dell’area food e drink per acquistare birra e cibo, i restanti 2 euro saranno l’effettivo costo di accesso.

I minori di 18 anni potranno accedere solo se accompagnati da genitori o da chi ne fa le veci. La distribuzione di birra e cibo sarà attiva fino a mezzanotte.

Il costo d’ingresso potrà essere pagato al botteghino in loco, ma è stato predisposta anche la prenotazione “saltafila” online a questo indirizzo web.