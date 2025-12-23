M5S Portici raccoglie l’appello di Farroni: verso un fronte progressista unitario

Il Movimento 5 Stelle di Portici apre ufficialmente al confronto politico e accoglie l’appello lanciato da Fernando Farroni, già vicesindaco e presidente del Consiglio comunale, per la costruzione di un campo progressista ampio, coeso e innovativo, fondato su obiettivi chiari e condivisi.

Un invito che il M5S definisce costruttivo e orientato esclusivamente al bene della comunità porticese, ponendo al centro il merito delle proposte e una visione amministrativa capace di rispondere alle esigenze della città.

Il percorso del Movimento: dialogo e tutela dell’interesse pubblico

Il Movimento 5 Stelle rivendica il lavoro svolto negli anni attraverso una fitta rete di interlocuzioni con forze politiche, realtà civiche e associazioni locali. Un percorso improntato alla trasparenza, alla correttezza istituzionale e alla centralità dell’interesse pubblico, inteso come benessere collettivo e buona amministrazione.

In questa prospettiva, il M5S dichiara la propria disponibilità a raccogliere la sfida di un progetto unitario, confermando la volontà di contribuire in modo attivo alla definizione di una proposta politica credibile e condivisa.

Farroni interlocutore autorevole per il campo progressista

Secondo il Movimento, l’appello di Fernando Farroni si inserisce nel solco di una lunga esperienza amministrativa e di una riconosciuta capacità di ascolto. Elementi che, per il M5S, ne fanno una figura autorevole, dotata di leadership e visione strategica, in grado di favorire la convergenza delle energie politiche e civiche più sane della città.

Da qui l’apertura a un confronto leale e trasparente con tutte le forze del campo progressista, con l’obiettivo di costruire una proposta solida e orientata al futuro di Portici.

Un confronto aperto per il futuro della città

Il Movimento 5 Stelle di Portici conferma quindi la disponibilità partecipare a un dialogo ampio e inclusivo, nella convinzione che solo attraverso programmi condivisi e responsabilità collettiva sia possibile dare risposte concrete ai cittadini.