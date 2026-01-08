Portici e Cercola: taglio solidale per bambini nello spettro autistico

Per tutto il mese di gennaio 2026, il barbiere campano Ciro Musella offrirà il taglio di capelli gratuito a tutti i bambini con disturbo dello spettro autistico, presso le sedi di Cercola e Portici Barber Chic by Ciro Musella.

L’iniziativa gratuita: le dichiarazioni di Ciro Musella

“Il mio lavoro non è solo estetica, ma relazione, ascolto ed empatia”, racconta Ciro Musella. “Ho scelto di dedicare il mese di gennaio ai bambini con spettro autistico perché credo che l’inclusione passi anche dai piccoli gesti. Un taglio di capelli può diventare un momento di serenità, di fiducia e di normalità per loro e per le loro famiglia”.

L’iniziativa nasce dalla volontà del parrucchiere di creare un ambiente sereno per chi spesso vive situazioni di routine, come un taglio di capelli, con difficoltà. Il personale del salone è stato formato per accogliere ogni bambino con attenzione, pazienza nel rispetto dei suoi tempi e delle sue esigenze.

Il progetto si affianca alle altre iniziative già presenti sul territorio, ogni lunedì Ciro Musella in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon, prestando gratuitamente il proprio servizio di acconciatore a mamme e bambini ricoverati, collabora anche con l’associazione AGOP presso il Vecchio Policlinico di Napoli.