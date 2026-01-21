Follia a Portici: lancia bottiglie contro le auto e aggredisce i carabinieri

Notte movimentata a Portici, dove i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un intervento reso complesso dal suo stato di alterazione e dal comportamento aggressivo.

L’episodio si è verificato intorno all’1.20, quando la centrale operativa ha segnalato la presenza di un individuo che stava lanciando bottiglie contro alcune auto in sosta lungo via della Libertà, creando una situazione di potenziale pericolo per cose e persone.

L’intervento dei carabinieri e le aggressioni

Giunti sul posto, i militari hanno rintracciato l’uomo all’altezza del civico 335. Secondo quanto ricostruito, il 54enne appariva in evidente stato di alterazione, verosimilmente dovuto all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha subito assunto un atteggiamento ostile.

Accortosi della presenza di una militare donna, il soggetto ha iniziato a rivolgerle insulti e frasi sessiste. Nel frattempo è sopraggiunta un’altra pattuglia della tenenza di Ercolano per supportare l’intervento.

Tentativo di fuga e arresto

La situazione è ulteriormente degenerata quando l’uomo ha tentato prima di aggredire i carabinieri e successivamente di darsi alla fuga. Dopo una colluttazione e non poche difficoltà, i militari sono riusciti a bloccarlo e a procedere all’arresto, riportando la situazione sotto controllo.

L’arrestato è V. L., 54 anni, residente a Portici, con precedenti di polizia. I dati personali completi sono stati censurati nel rispetto della normativa vigente. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà le accuse a suo carico.