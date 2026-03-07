Teatro gremito per “Portici 2036”: cittadini e forze progressiste a confronto sul futuro della città

Un teatro pieno, tanti cittadini presenti e una parola chiave che ha guidato l’incontro: partecipazione. Si è svolta questa mattina, sabato 7 marzo alle ore 10.30 presso il Cinema Roma di via Roma, l’assemblea pubblica promossa dal comitato “Portici 2036 – Costruiamo insieme il futuro”, un appuntamento che ha visto la presenza di numerosi cittadini interessati a confrontarsi sulle prospettive della città.

Secondo quanto comunicato dal comitato promotore, l’incontro ha rappresentato soprattutto un momento di ascolto e dialogo. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere la comunità nelle scelte che riguardano il futuro di Portici, favorendo un confronto aperto tra cittadini, associazioni e forze politiche.

All’assemblea hanno partecipato diverse realtà del campo progressista. Il comitato ha ringraziato per la presenza le forze politiche Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Avanti PSI, Noi di Centro e Casa Riformista, sottolineando come l’incontro abbia riunito gran parte dei soggetti che compongono l’area progressista insieme alle liste civiche che sostengono l’iniziativa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al federatore Fernando Farroni, indicato dal comitato come figura impegnata nel lavoro di dialogo e coordinamento tra le diverse realtà politiche e civiche della città.

Nel comunicato diffuso al termine dell’assemblea si sottolinea come la strada scelta dal gruppo promotore sia quella della partecipazione attiva: non attendere decisioni prese altrove, ma favorire momenti di confronto pubblico in cui cittadini e forze politiche possano contribuire direttamente alla costruzione di un progetto condiviso per la città.

Il comitato ha inoltre espresso l’auspicio che anche le realtà politiche e civiche che non hanno ancora preso parte al percorso possano aderire in futuro a un progetto comune dedicato allo sviluppo e al futuro di Portici.