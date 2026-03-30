Elezioni a Portici, coalizione PD nel caos: la vignetta di Teodonno che “punge” Cuomo e Verde

L’annuncio tanto atteso la settimana scorsa non c’è stato, anzi, la coalizione formata da PD e liste civiche di Portici è sempre più spaccata. Il nome del candidato sindaco non è stato ancora reso noto e, di fatto, a meno di due mesi dalle elezioni non si parla ancora di programma ma di lotta per l’investitura.

Elezioni a Portici: la vignetta di Teodonno e il caos a guida PD

A evidenziare l’atmosfera di caos ci ha pensato Claudio Teodonno, ex presidente del Consiglio Comunale, che ha pubblicato una storia su WhatsApp in cui punge Florinda Verde e l’ex sindaco Enzo Cuomo. Secondo i ben informati, sarebbe naufragato il tentativo di far convergere i consensi sulla figura dell’ex Assessore all’Ambiente, a causa della mancata convinzione all’interno dello stesso Partito Democratico porticese ma soprattutto delle liste civiche. Una “benedizione dall’alto” che ha reso scontenti tantissimi, tanto da minare la tenuta stessa sia della coalizione che di una parte del PD.

Teodonno ha così pubblicato la vignetta in cui si vede Florinda Verde che esorta Cuomo a svegliarsi, probabilmente affinché possa imporsi maggiormente e far sì che la coalizione accetti la “nomina” a candidato sindaco. Da parte sua, tuttavia, l’attuale assessore regionale sogna se stesso ancora nei panni di sindaco, acclamato dai propri cittadini. La caricatura viene accompagnata dalla scritta “È stato bello sognare. In bocca al lupo”.

L’opzione Manzo e il ritorno di Teodonno

Cosa succederà adesso? L’altro nome considerato papabile per la candidatura, in contrapposizione a Verde, era quello di Luca Manzo, a capo della lista Il Cittadino nonché assessore uscente all’Istruzione. Ma se, spesso, tra i due litiganti il terzo gode, si starebbe facendo largo proprio il nome di Claudio Teodonno, che pure aveva aspirato in precedenza al ruolo di candidato sindaco.

Ad ogni modo, la coalizione dovrà ricomporre qualche strappo (non si tratta solo della vignetta in questione), ma probabilmente sarebbe più semplice ricucire in favore di un candidato che non sia Florinda Verde, profilo eccessivamente osteggiato a dispetto della preferenza di Cuomo.