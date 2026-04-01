Claudio Teodonno candidato sindaco di Portici della coalizione PD. La spunta su Verde

Florinda Verde e Claudio Teodonno

Claudio Teodonno è il candidato sindaco di Portici per le prossime elezioni amministrative. L’annuncio arriva da Giovanni Iacone, storico esponente del Partito Democratico cittadino, che ha ufficializzato la scelta attraverso una dichiarazione pubblica. Teodonno la spunta su Florinda Verde.

Teodonno candidato sindaco di Portici

Secondo quanto comunicato da Iacone, la candidatura di Teodonno è frutto di un percorso condiviso: a sostenerlo una coalizione formata da PD e liste civiche.

«Claudio vanta una vasta esperienza amministrativa e politica e rappresenta una garanzia di buona amministrazione in continuità con i successi della amministrazione uscente» — questo il senso dell’endorsement di Iacone, che ha concluso con un «sincero in bocca al lupo» al candidato, esprimendo fiducia nella sua capacità di «rappresentare degnamente i valori migliori della nostra città».