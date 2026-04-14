La coalizione di centrodestra a Portici si presenta alle prossime elezioni comunali con una frattura già aperta. Fratelli d’Italia ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco in autonomia, senza attendere un accordo con le altre forze del centrodestra locale. Una scelta che nasce da tensioni interne alla coalizione e che il partito rivendica con orgoglio, presentandola non come una rottura ma come un atto di dignità politica. A guidare la lista del partito di Giorgia Meloni sarà Ione Abbatangelo, figura con un radicamento territoriale solido e un nome che porta con sé un pezzo di storia della destra napoletana.

Ione Abbatangelo candidato sindaco di Portici

Nella giornata di ieri l’ufficializzazione della candidatura, resa nota dal partito anche attraverso un comunicato stampa. “La decisione è arrivata al termine di una riunione con i vertici provinciali e locali del partito, che hanno definito la scelta come ‘libera, forte, autorevole e indipendente’ – si legge nella nota – Una presa di posizione netta, maturata anche in seguito alle tensioni interne al centrodestra locale”.

“Non potevamo accettare la candidatura imposta da chi non ha voluto condividere programma e candidato: così si trattano i sudditi, non gli alleati“, ha dichiarato uno dei dirigenti cittadini, sottolineando la rottura con altre componenti della coalizione.

Ione Abbatangelo costituisce un nome forte, un segnale importante della volontà di intraprendere un nuovo percorso nella città di Portici nel cui consiglio comunale, alle scorse elezioni, non è riuscito ad entrare neanche un esponente del centro destra. La figlia di Massimo Abbatangelo – storico esponente della destra missina – arriva alla candidatura forte di un importante consenso personale: alle ultime elezioni regionali è risultata la prima dei non eletti, raccogliendo quasi 8.000 preferenze.

Secondo quanto riferito dal partito, la candidata ha accettato la sfida “con spirito di sacrificio e comunitarismo”, un atteggiamento che le è valso il sostegno convinto dei vertici. In particolare, sono arrivati i ringraziamenti del commissario provinciale Marta Schifone e del commissario per le elezioni Gennaro Sangiuliano, oltre che dell’intero direttivo cittadino.

Con questa candidatura, Fratelli d’Italia punta a rafforzare la propria presenza sul territorio e a giocare un ruolo da protagonista nella prossima competizione elettorale, rivendicando autonomia nelle scelte politiche e programmatiche.