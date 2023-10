Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: il boato, poi le case hanno tremato

AGGIORNAMENTO – L’INGV ha comunicato che la scossa è stata di magnitudo 4.0 registrata alle 22.08, con epicentro in zona Pisciarelli ad una profondità di 3 chilometri.

Scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 22.09 di oggi 2 ottobre 2023. Il sismografo dell’Osservatorio Vesuviano ha registrato il movimento della terra in modo netto e distinto. s i è sentito il boato, poi le case hanno tremato anche a chilometri di distanza da quello che, in attesa della comunicazione ufficiale dell’INGV, sembra essere l’epicentro, ossia la zona che comprende Pozzuoli e dintorni, Napoli ovviamente compresa.

Terremoto ai Campi Flegrei il 2 ottobre 2023

I cittadini sono scesi in strada nei comuni flegrei. In alcune abitazioni il tremore ha provocato la caduta di oggetti dai suppellettili. Nei prossimi minuti si saprà qualcosa in più.