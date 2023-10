Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: la terra riprende a tremare, magnitudo max 2.6

Un nuovo sciame sismico è cominciato questa mattina ai Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato alle amministrazioni dell’area flegrea che a partire dalle ore 10:46 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 2.6 ±0.3.

Terremoto ai Campi Flegrei il 4 ottobre 2023

Alle ore 10:18 si è verificata la prima scossa di magnitudo 1.7 a due chilometri di profondità con epicentro nei pressi della Solfatara. Alle ore 10.46 la seconda scossa, di magnitudo 2.6 a tre chilometri di profondità con epicentro sempre in zona Solfatara. Non si registrano danni a persone, strade o edifici. Le istituzioni continueranno a tenere aggiornata la popolazione. La scossa è stata avvertita nelle città di Pozzuoli e in alcuni quartieri di Napoli, oltre che negli altri centri flegrei.