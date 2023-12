Per la prima volta a Pozzuoli una grande ruota panoramica: la vista sul mare è mozzafiato

Ruota panoramica a Pozzuoli – Immagine di repertorio

Pochi giorni fa è stata inaugurata la grande ruota panoramica di Pozzuoli: per la prima volta l’attrazione più attesa del periodo natalizio arriva sul lungomare Sandro Pertini, regalando viste mozzafiato sul Golfo di Napoli.

A Pozzuoli la prima ruota panoramica: vista mare mozzafiato

Immersa nel pieno dell’atmosfera natalizia, tra luci e addobbi, la grande ruota panoramica da ormai qualche giorno domina il lungomare puteolano, pronta a regalare esperienze incredibili per tutto il periodo festivo.

“E’ bellissima! La ruota panoramica è atterrata in città. Per la prima volta a Pozzuoli, come annunciato nel nostro programma di eventi natalizi, è arrivato il momento di ammirare le bellezze della nostra città da una prospettiva unica” – ha annunciato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, via social.

“Portate i bambini sul nostro lungomare per un giro sulla ruota panoramica. Lasciatevi trasportare verso nuove prospettive con l’occasione di creare ricordi emozionanti con i vostri cari. Continueremo a lavorare per portare e respirare in città la magia del Natale. Non mancate”.

Il primo cittadino ha, poi, presentato il ricco cartellone di eventi che animeranno il lungo weekend a ridosso del Natale tra spettacoli musicali, appuntamenti culturali e tanto altro. Il 21 dicembre al Duomo di Pozzuoli è previsto un concerto di Natale, a ingresso gratis, della Nuova Orchestra Scarlatti mentre il 22 oltre allo spettacolo I Marchesi di Roccabascerana, spazio sarà dato alla Tombolata di Solidarietà con Franco Testa.

Il 23 dicembre mattina ci sarà la Tombola Ecologica di Natale seguita, nel pomeriggio, dall’appuntamento con Zastava Orkestar che si esibirà per la prima volta nel Napoletano. La Darsena, il 24 dicembre, sarà pronta ad ospitare il grande aperitivo che precederà il consueto cenone in compagnia di Mixed By Erry, Alex Colle, Alfio Pienne, Mario D e tanti altri.