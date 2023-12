Mercatini di Natale ai piedi del Vesuvio: c’è la ruota con vista mozzafiato sul Golfo

Entra nel vivo la rassegna di eventi natalizi in programma a San Sebastiano al Vesuvio: in piazza Belvedere, invasa dai tradizionali mercatini di Natale, è entrata in azione la grande ruota panoramica, con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Mercatini Natale e ruota panoramica a San Sebastiano al Vesuvio

La piazza ai piedi del Vesuvio si illumina dello scintillio della grande ruota, promossa dall’Associazione commercianti Aicast, uno skyline dal panorama unico al mondo con il Golfo di Napoli che abbraccia il maestoso vulcano.

Il tutto in un’atmosfera di festa tra gli stand dei mercatini di Natale con artigiani locali, degustazione di prodotti tipici, animazione per bambini e altre attrazioni. Sul posto sono state installate anche nuove giostrine per i più piccoli, rimpiazzando quelle danneggiate nei mesi scorsi.

“In occasione delle celebrazioni religiose per l’Immacolata, come da tradizione la nostra comunità inaugura anche la programmazione degli eventi natalizi. E’ stata avviata la giostra panoramica promossa dall’Associazione commercianti Aicast, che ha già registrato una notevole affluenza di adulti e di bambini, potendo godere di un panorama spettacolare tra il Golfo di Napoli e il Vesuvio“ – ha detto il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Peppe Panico, tramite social.

La giostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 16:30 alle 22:30, con eccezioni specifiche legate ai flussi e alle condizioni meteo. Il sabato e la domenica sarà attiva anche la mattina, dalle 11 alle 13. Nel corso delle festività natalizie gli orari saranno incrementati in base all’affluenza.

Nell’ambito del programma Natività Vesuviana – che coinvolge anche i Comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Pollena Trocchia e Qualiano – si prevedono iniziative natalizie fino al 21 dicembre a San Sebastiano, con lo spettacolo del comico Antonio D’Ausilio (ore 20 Tendostruttura Piazza Belvedere, ingresso libero fino esaurimento posti) “Napolentoni”, un viaggio, tra risate e riflessioni, in un paese ricco di contraddizioni.