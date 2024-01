In un casale del ‘700 nasce Sensi, dedicato all’amore per la pizza: nel sottosuolo una necropoli cristiana

A Pozzuoli apre Sensi, il luogo dedicato all’amore della pizza in un casale restaurato del ‘700 che giace sopra un’area archeologica probabilmente collegata all’adiacente necropoli di San Vito. Uno spettacolo che coinvolge tutti i 5 sensi, appunto, e non soltanto il gusto, quello principalmente coinvolto quando assaggiamo la pietanza napoletana che è la più amata al mondo.

Sensi, il luogo dedicato all’amore per la pizza del Pizzachef Luciano Sorbillo

La pizzeria Sensi verrà inaugurata il 14 febbraio 2024: una data non causale quella di San Valentino. La ricorrenza dedicata agli innamorati sarà il punto di avvio di una storia d’amore il cui protagonista sarà il Pizzachef Luciano Sorbillo. Sensi è un format unico, un modo nuovo ed appagante di assaporare una pietanza conosciuta in tutto il mondo, una pietanza scritta e pronunciata allo stesso modo in ogni angolo del pianeta, un prodotto gastronomico che è insieme il nostro orgoglio, la nostra delizia ma anche una croce quando cercano di imitarla.

Luciano Sorbillo guiderà i suoi innamorati in un’esperienza intima e suggestiva a gustare le migliori specialità della tradizione, unite all’innovazione e alla ricerca. Per provare nuove sensazioni. Sensi, per l’appunto.

L’area archeologica nel sottosuolo di Sensi: la necropoli cristiana

Durante il restauro del casale, avvenuto nel 2006, gli archeologici della allora Sovrintendenza per i Beni archeologici di Napoli e Pompei hanno riportato alla luce una necropoli paleocristiana, testimonianza della comunità cristiana di epoca romana dei Campi Flegrei. Il ristorante è ubicato infatti proprio di fronte alla necropoli di San Vito. Passeggiare tra gli ambienti della necropoli è come passeggiare nella storia: si possono osservare tombe ben tenute, colori ancora vivi e rappresentazioni dell’epoca. Sono stati rinvenuti anche cimeli dell’epoca, tra cui statuette in bronzo, monili in oro e alcune monete.

Nel sottosuolo di Sensi si può ammirare la Tomba denominata “del Buon Pastore”, testimonianza dell’esistenza di un’antichissima comunità cristiana a Pozzuoli. Il nome è dovuto al motivo pittorico presente sulla tomba, perché raffigura un uomo, probabilmente un pastore, affiancato da due pecore. Non è escluso che possa trattarsi di un ritratto di Gesù.

INFO

Pizzeria Sensi: via San Vito 9, Pozzuoli

Telefono: 334 197 8392

Sito web