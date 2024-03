Meraviglia a Pozzuoli, un pizzeria “adagiata” su una necropoli paleocristiana: “Sensi” di Luciano Sorbillo

Villa Elvira è un posto unico al mondo. Uno splendido casale ottocentesco appartenente alla Tenuta San Vito di Pozzuoli che, durante la sua ristrutturazione, ha restituito alla storia una incredibile necropoli paleocristiana, custodita con cura e orgoglio nel sottosuolo e resa visitabile grazie ad un meticoloso lavoro di restauro.

Si tratta di una tra le più antiche testimonianze del cristianesimo a Pozzuoli, che gli esperti della Sovrintendenza per i Beni archeologici di Napoli e Pompei hanno riportato alla luce nel 2006. Una necropoli paleocristiana, testimonianza della comunità cristiana di epoca romana dei Campi Flegrei. Qui sono stati rinvenuti anche cimeli dell’epoca, tra cui statuette in bronzo, monili in oro e alcune monete.

Villa Elvira, il casale ottocentesco sorto su una necropoli millenaria

Il racconto di Antonio Russolillo parte proprio da qui: “Siamo orgogliosi che sotto il nostro ristorante, e penso sia una cosa unica al mondo, ci sia una necropoli. Ci fa piacere quando i clienti ci chiedono di vederla. Il nostro personale è formato per raccontare al turista, o agli stessi puteolani, cosa stanno vedendo”.

“Assieme a quella di Cimitile (Nola), questa è la seconda necropoli paleocristiana della Campania. Siamo tra la fine del primo e l’inizio del secondo secolo. C’è un palese riferimento alla cristianità, come si può evincere dagli affreschi che presentano simboli come la colomba o il delfino. Non si poteva inserire la croce in quanto si tratta di un popolo perseguitato all’epoca”.

Nel suo ristorante, Villa Elvira offre ai suoi ospiti la possibilità di intraprendere un viaggio tra i sapori e i profumi della Campania Felix, respirandone la storia: “Secondo gli archeologi, questo fu il luogo di sepoltura di Sant’Artema: un maestro che fu denunciato dai suoi stessi studenti. A loro fu dato l’incarico di martirizzarlo con gli stili delle penne stilografiche”.

“La cosa di cui siamo più orgogliosi in questa necropoli è una tomba dove è raffigurato il ritratto del Buon Pastore. Viene riportato sui libretti nella settimana pasquale in tutte le chiese cattoliche del mondo”.

“Inoltre è presente un agapai, un luogo dove le persone immediatamente dopo il servizio funebre si riunivano per portare del cibo e provare a consolare i parenti del defunto. Lo facevano anche i nostri progenitori”.

“Siamo orgogliosi perché fa parte della nostra storia: duemila anni fa persone furono capaci di costruire ad una profondità di 10-12 metri. Siamo figli della nostra storia”.

Nasce Sensi Pizza Chef: Luciano Sorbillo sublima la sua arte sulla necropoli di Villa Elvira

Dalla collaborazione tra Antonio Russolillo, il suo giovane socio e Luciano Sorbillo, è nato “Sensi Pizza Chef“, un ambizioso ed elegante progetto che ha preso forma e vita al primo piano del casale. “In questa avventura sono accompagnato da Luciano Sorbillo e da un socio di soli 26 anni: è bellissimo avere a che fare con giovani di valore che hanno il desiderio di scoprire e proporre le prelibatezze del nostro territorio. Anche la nostra pizza è così: un gusto del passato con lo sguardo rivolto verso il futuro”.

Un format che affonda le proprie radici nel desiderio di ricreare un ambiente conviviale e slow, nel quale ritrovarsi gustando una pizza senza tempo e di una qualità.

“Siamo al primo piano di Villa Elvira. Il concept è diverso: non mettiamo fretta, questo è il nostro modo di intendere la pizza. Non come un fast food, ci avviciniamo alla filosofia dello slow food. Da noi gli ospiti sono graditi”.

Da Sensi Pizza Chef i prodotti del sud vengono difesi, coccolati ed esaltati. La loro eccellenza viene sublimata: “Può sembrare strano applicare il meridionalismo alla ristorazione, ma per noi non lo è. Abbiamo decine e decine di prodotti di assoluta eccellenza, che aspettano solo di essere riscoperti”.

“Leggendo notizie riguardanti il pomodoro fiascone, ci siamo appassionati alla sua storia ed abbiamo iniziato a fare ricerca. Siamo così riusciti a trovare il prodotto. Si tratta del primo pomodoro di Napoli: ha un sapore molto forte. Era stato abbandonato perché la pianta era poco produttiva, così circa 100 anni fa si decise di optare per altro. I semi sono stati ritrovati da alcuni contadini di Tramonti, e un gruppo di ragazzi, una cooperativa giovane, hanno ricominciato a commercializzarlo”.

“Inoltre utilizziamo il prosciutto di Pietraroja, un paesino nel beneventano posto a 1200 metri di altezza: un prodotto di incredibile qualità che andava sulle tavole reali”.

Sapori nostrani che la maestria di Luciano Sorbillo ha reso unici: “Penso che sia il massimo per chi come me fa questo lavoro, poterlo eseguire in una location così. Siamo in un casale del ‘600, c’è una storia da raccontare. Qui, su una necropoli paleocristiana, il cibo diventa cultura. Volutamente abbiamo selezionato dei prodotti esclusivamente del Sud. Ricette tradizionali antiche, non a caso abbiamo scelto il Fiascone, nato ancor prima del San Marzano. È il primo pomodoro utilizzato sulla pizza. Un ambiente rilassante dove puoi tranquillamente trascorrere anche due ore del tuo tempo libero, perché il cibo è convivialità”.

Antonio e Luciano hanno solidificato nel tempo il loro rapporto, sfociato in amicizia prima ancora che in una collaborazione professionale: “Il mio rapporto con Luciano Sorbillo si è sviluppato nel tempo. Ero cliente della sua pizzeria al Vomero, ed ho sempre amato la sua pizza. Sognavo di farne una così, e magari farla insieme a lui”.

Figli orgogliosi del Vesuvio “È nel nostro cuore, spesso gli altri l’hanno rappresentato come una minaccia, ma per noi è una fonte di ispirazione”. Ispirazione che da Sensi Pizza Chef, nella splendida cornice di Villa Elvira, si è tramutata in un luogo elegante, senza tempo, dove i sapori riconciliano con la storia della nostra terra.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sensi Pizza Chef – Luciano Sorbillo

Dove: Via San Vito, 9 – Pozzuoli (Na)

Info: Sito internet

Prenotazioni: 3341978392