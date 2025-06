Tragedia a Pozzuoli: uomo muore in mare dopo un tuffo

Dramma in mattinata a Pozzuoli, dove un uomo di circa 70 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno in mare. Il tragico episodio è avvenuto sulla spiaggia libera di via Napoli, ai piedi del lungomare “Sandro Pertini”, molto frequentata da residenti e turisti.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima – identificata con le iniziali A.D.B., residente a Pozzuoli – stava trascorrendo come di consueto alcune ore al sole, prima di tuffarsi in acqua. Poco dopo, il suo corpo è stato notato galleggiare da alcuni bagnanti, che si sono immediatamente lanciati in mare per soccorrerlo. A nulla sono valsi però i tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118, accorso tempestivamente sul posto: l’uomo era già privo di vita.

L’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso sopraggiunto dopo l’immersione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e la Guardia Costiera per i rilievi del caso.

Grande la commozione tra i presenti. “Era una persona gentile e conosciuta nel quartiere – racconta un commerciante della zona – ogni mattina veniva a farsi il bagno qui, era una sua abitudine da anni”.