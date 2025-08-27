Ore di apprensione a Quarto, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 18 anni è finito in ospedale dopo essere stato brutalmente accoltellato. A ferirlo sarebbe stato un 15enne.

Quarto, ragazzo di 18 anni accoltellato: arrestato 15enne

L’aggressione è avvenuta lungo Corso Italia, nella cittadina flegrea, probabilmente al culmine di una lite. Al momento non si conoscono le motivazioni che avrebbero spinto il ragazzino, armato di coltello, a inveire contro il giovane.

Il 18enne è stato prontamente soccorso e trasferito d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Per fortuna non avrebbe riportato gravi lesioni ed è stato già dimesso con 10 giorni di prognosi. Intanto il 15enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Sul posto sono giunti i militari dell’arma per i rilievi del caso, dando il via alle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.