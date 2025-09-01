Bradisismo Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: “Probabilmente ci saranno sgomberi”

Un nuovo sciame sismico sta interessando l’area dei Campi Flegrei. La scossa più forte, di magnitudo 4.0, è stata registrata alle 4.55 di questa mattina con epicentro a sud-est di Pozzuoli, in via Terracciano.

L’evento è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni gravi a persone o edifici.

Secondo Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, «lo sciame è iniziato ieri e finora sono state registrate oltre cento scosse».

Il fenomeno è legato al bradisismo, ovvero al sollevamento del suolo causato dalla pressione dei gas presenti nel sottosuolo. «Al momento non c’è alcun segnale di risalita del magma – precisa Pappalardo – ma ci aspettiamo che lo sciame possa proseguire ancora per ore».

Anche Mauro Di Vito, direttore uscente dell’Osservatorio Vesuviano, conferma: «Lo sciame è dovuto allo stress accumulato nelle rocce per la continua deformazione del suolo. Non emergono variazioni nei parametri di monitoraggio».

Sul fronte istituzionale, il responsabile della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, rassicura: «Ogni segnalazione viene verificata, ma il quadro dei danni non è preoccupante. Il sistema di protezione civile è stato potenziato».

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, annuncia possibili sgomberi mirati: «Stiamo effettuando verifiche. Al momento le criticità riguardano un cantiere dell’Eav e un costone in via Napoli. L’amministrazione è presente, in sinergia con la Prefettura e le autorità di monitoraggio».

Intanto, la terra continua a tremare: dopo la scossa della notte, altre repliche si sono susseguite, tra cui una di magnitudo 2.7 alle 10.24.

La paura tra i residenti resta alta, ma i tecnici ribadiscono che si tratta di fenomeni attesi e monitorati, strettamente collegati al bradisismo che interessa i Campi Flegrei dal 2005.