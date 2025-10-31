Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Pozzuoli, c’è l’accordo sulla rinascita del Rione Terra: nasceranno alberghi, spa e centro congressi

Ott 31, 2025 - Giuseppe Mennella

Il Rione Terra di Pozzuolo - foto di Enzo Buono

Via libera al progetto che farà rinascere il Rione Terra nel cuore di Pozzuoli: l’annuncio entusiasta del sindaco Luigi Manzoni.

Rione Terra, via al progetto per la rinascita

Dopo 55 anni di attesa, il Rione Terra di Pozzuoli torna a vivere. È stato firmato l’accordo per la valorizzazione del borgo antico, cuore identitario della città evacuato nel 1970 dopo il bradisismo.

Il sindaco Luigi Manzoni parla di “una svolta storica per Pozzuoli”: dopo anni di irregolarità e stalli, il Comune ha completato tutti gli atti necessari – espropri, comodati d’uso, tabelle millesimali – per restituire al pubblico uno spazio simbolo della memoria flegrea.

Rigenerazione urbana tra percorsi ed attività commerciali

Nasce ora una cabina di regia composta da esperti e figure del mondo della cultura che lavoreranno per portare il marchio Rione Terra in Italia e all’estero, promuovendo arte, turismo e rigenerazione urbana.
Il Rione Terra non è più un sogno del passato: è il futuro che ricomincia da qui” ha dichiarato Manzoni, annunciando che l’obiettivo è restituire al quartiere la sua funzione di luogo vissuto, aperto e produttivo, con percorsi museali, attività artigiane e spazi espositivi.

L’accordo, sottoscritto tra Comune di Pozzuoli, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, la Regione Campania, la Diocesi di Pozzuoli e la Capitaneria di Porto di Napoli, segna il passaggio da una lunga stagione di commissariamenti a una gestione condivisa e trasparente.

Dopo 55 anni, il Rione Terra rivede finalmente la luce. Oggi non celebriamo solo un traguardo, ma una rinascita” ha concluso il sindaco.

Un ritorno atteso da generazioni che restituisce a Pozzuoli non solo un luogo, ma un simbolo: la sua cittadella sospesa tra mare e storia, pronta a diventare un laboratorio di cultura e turismo sostenibile.

Tag
progettorinascitaRione Terra
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano