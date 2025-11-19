Sciame sismico ai Campi Flegrei: la più intensa di magnitudo 2.7

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, dove sono state registrate almeno 10 scosse in circa due ore e mezza aventi una magnitudo di almeno 1.0. La popolazione sta avvertendo i movimenti della terra, in alcuni casi accompagnati da boati. L’epicentro è localizzato nei pressi della Solfatara.

Sciame sismico ai Campi Flegrei il 19 novembre 2025

Sul sito di INGV sono indicate 10 scosse di terremoto comprese tra le magnitudo di 1.0 e 2.7. Quest’ultima, la più intensa, è stata registrata alle ore 13:49:52. Tra le più forti altre due: una di magnitudo 2.1 delle 11:53 e un’altra di magnitudo 2.0 delle 14.07.

Scosse di magnitudo inferiore a 1.0 non vengono inserite sul portale di INGV, tuttavia si stanno verificando a partire da questa mattina. Il Comune di Pozzuoli, infatti, ha pubblicato un comunicato in cui avvisa la popolazione che “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 11:36 del 19/11/2025 (UTC 10:36) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”.