La comunità di San Giorgio a Cremano è ancora in lutto per la scomparsa di Mariasofia, una giovane nuotatrice professionista morta per un infarto a 27 anni. I funerali della giovane si sono tenuti questa mattina nella la chiesa di Sant’Antonio di Padova alla presenza di molte persone.

MORTE DELLA CAMPIONESSA DI NUOTO, IL RICORDO DEL SINDACO DI SAN GIORGIO

È il sindaco di San Giorgio, Giorgio Zinno, a volerla ricordare in un lungo post sul suo profilo Facebook:

“Cari concittadini, la nostra comunità da ieri è ancora sotto choc per la morte improvvisa di Maria Sofia Paparo, nostra concittadina stroncata improvvisamente da un infarto, a soli 27 anni. Maria Sofia era una ragazza splendida; una sportiva, nuotatrice professionista, già atleta Master del Circolo Nautico Posillipo nel 2019, aveva fatto parte dello staff del Trofeo Swim4Life e del Master Team Speedo. Tante le medaglie regionali vinte e nel 2020 aveva partecipato perfino alla traversata dello stretto di Messina, nonché alla Capri-Napoli.

La nostra comunità ha perso tragicamente una ragazza meravigliosa, esempio per tantissimi giovani, in quanto Maria Sofia non amava solo lo sport. Aveva grandi progetti professionali; il 28 aprile infatti avrebbe conseguito la tesi di laurea all’Università Parthenope in Scienze e Tecnologie. E tra poco più di tre mesi si sarebbe sposata dopo aver celebrato la promessa di matrimonio poco meno di un mese fa. Tutti la ricordano per il suo sorriso e la sua positività e tutti la ricorderemo ancora così A nome di tutta la città, ci stringiamo al dolore della famiglia, alla mamma Giuseppina Principe, dirigente scolastica; alla zia Anna, dirigente Uil Campania, al fidanzato Matteo. Maria Sofia resterà sempre un esempio di coraggio e di profondo amore verso la vita e verso il prossimo“.

IL RICORDO DEL FIDANZATO

Non solo il sindaco di San Giorgio, ieri aveva commosso il web un post del compagno, Matteo che scriveva:

“Sei stata un angelo che ha cambiato la mia vita dandomi la forza di fare cose che non avrei mai potuto pensare di fare. Mi hai insegnato il vero amore, mi hai insegnato di nuovo a sorridere e ad essere felice“.