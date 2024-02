Un’artista napoletana nell’orchestra di Sanremo, chi è Naomi Rivieccio: è di San Giorgio

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, la co-conduttrice Giorgia ha voluto presentare alcune delle artiste che fanno parte del coro dell’orchestra del Festival: tra queste c’è Naomi Rivieccio, talento partenopeo, originaria di San Giorgio a Cremano.

Chi è Naomi Rivieccio: la napoletana al Festival di Sanremo

La kermesse canora più importante d’Italia, anche quest’anno si arricchisce delle eccellenze partenopee. Oltre ai 3 big campani – Geolier, The Kolors e BigMama – non è passata inosservata la presenza di un’artista partenopea anche tra le voci del coro della prestigiosa orchestra.

Si tratta di Naomi Rivieccio, presentata questa sera proprio da Giorgia che ha voluto pubblicamente ringraziare le “voci nascoste” del Festival. Originaria di San Giorgio a Cremano, non è la prima volta che la giovane musicista prende parte alla kermesse. Lei stessa, lo scorso anno, via social, aveva dichiarato: “Che esperienza stupenda!!! Mi sono divertita un mondo e ho sentito tutto il vostro affetto! Sono contentissima di avervi trasmesso tanta gioia ed energia. Nella speranza, come voi, di tornarci in altre vesti, vi saluto e vi ringrazio tutti per il supporto che mi date sempre”.

Pochi giorni fa era stato il sindaco Giorgio Zinno ad annunciare la sua presenza e quella di un’altra artista sangiorgese alla celebre competizione musicale: “Cari concittadini, vi è anche un po’ di San Giorgio a Cremano in questa edizione di Sanremo. Quest’anno infatti sono due le artiste sangiorgesi che si esibiranno sul palco più ambito d’Italia. Mostrando il proprio talento e la propria personalità”.

“La prima è Carola Moccia, in arte la Nina, una delle rivelazioni assolute della musica contemporanea, che abbiamo ospitato in Fonderia Righetti, lo scorso 27 novembre in occasione dell’evento “Donna, Vita Libertà”. La Nina si esibirà venerdì 9 febbraio nella serata dei duetti, insieme a Big Mama in una rivisitazione di Lady Marmalade. Con lei, presenza ormai costante a Sanremo è Naomi Rivieccio. Altra giovane artista sangiorgese che fa parte del coro stabile dell’Orchestra del Festival da diversi anni”.